Fra Russland med musikk

Pianisten og komponisten Eckemoff har hatt USA som hjemland i mange år nå. Fra sin base der inviterer hun mange av sine favorittmusikanter til å skape noe eget sammen med henne. Denne gangen er det vår egen mesterbassist Andersen, Weather Report-legenden Peter Erskine på trommer og oboist, hornist, sopransaksofonist og bassklarinettist Paul McCandless fra den helt spesielle gruppa Oregon.

Eckemoff, opprinnelig fra Moskva, flytta til USA i 1991 og har jobba innenfor en rekke musikalske sjangre. Hennes første jazzplate kom i 2009 og hun har også spilt inn plater sammen med andre norske musikanter som Tore Brunborg, Jon Christensen og Mats Eilertsen. Når det i tillegg kan nevnes at store musikanter som Manu Katché, Ben Monder, Billy Hart og Marilyn Mazur er blant Eckemoffs samarbeidspartnere, så skjønner vi på hvilket nivå hun befinner seg.

Med denne kvartetten og med denne innspillinga, som er gjort i Hollywood i desember 2015, men først utgitt nå, møter vi Eckemoffs verden slik den høres ut akkurat i dette tilfellet i alle fall. Musikken har en slags midtøsten-feeling over seg og sjølsagt gjør både Andersen, Erskine og McCandless sine unike bidrag sitt til at dette møtet har blitt noe spesielt.

Eckemoff er også poet og billedkunstner og gir oss prov på begge deler gjennom omslagsheftet. Den melodiske og rytmisk spennende reisa har noe annerledes over seg, men jeg er ikke like begeistra for alle låtene - noen av dem er ganske så lett å glemme. Uansett har det blitt et morsomt og annerledes møte.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.