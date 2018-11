Full frihet

I landskap ingen andre har vært i tidligere, inviterer Berre og Shelton både seg sjøl og oss med på ei fascinerende reise. Reisa blei foretatt en sein januardag i år, men har absolutt ikke noen utløpsdato på seg.

Håkon Berre (38) er trønder god som noen, men har passert under diverse radarer her hjemme fordi han har vært bosatt i Danmark de seineste 15 åra. Der har han etablert seg i en rekke konstellasjoner med likesinnede fra store deler av verden. Vi snakker frijazz i ymse utgaver og at Berre er utstyrt med noe eget, tar det ikke lang tid å slå fast.

Mitt første møte med Berre, for knapt to år siden, var i samrøre med to litauiske musikanter. Nå er det altså den relativt ukjente amerikanske saksofonisten Aram Shelton (42) som står på den andre sida og det tar kun kort tid før man skjønner at de to har mye å si hverandre - og oss.

Det de to gir oss er åtte stemninger/tilstandsrapporter der de utfordrer og utdyper hverandre ved hjelp av sine unike stemmer og sine dynamiske evner. Her blir det enkelt og greit ført samtaler på et personlig plan, langt utenfor tradisjonell melodikk, som det er spennende å få lov til og være «tjuvlytter» til.

Håkon Berre og Aram Shelton fører fullstendig kompromissløse samtaler og det er både hyggelig og krevende å være tilhører.

