Gammelt i ny drakt

Trompeteren, kornettisten, flygelhornisten og vokalisten Colin T. Dawson, altsaksofonisten Chris Hopkins, pianisten og celestaisten Bernd Lhotzky og trommeslageren Oliver Mewes har etterhvert 20 års fartstid sammen.

Helt fra starten har de hatt en klar musikalsk filosofi: de har tatt for seg musikk med røtter i jazzens barndom, hatt full respekt for utgangspunktet, men samtidig transportert den stadig nærmere vår egen tid.

Slik har det vært og slik er det fortsatt. Med den noe merksnodige besetninga, uten bass, tar de for seg kjente låter som "Volare, Nat Adderleys "Old Country", "Where or When" og Coleman Hawkins´ "Disorder at the Border" samt en rekke originallåter i samme stil. Kvartetten har makta å skape et hyggelig, ufarlig, men stilsikkert uttrykk som altså skuer både bakover og frem i alle fall til en type 50-talls språk.

Her blir det ikke brutt en eneste grense - Echoes of Swing er kun ute for å skape musikalsk hygge på et ærlig vis og det makter de.

