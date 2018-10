Helt siden slutten av 50-tallet har Wayne Shorter (85) hatt en bortimot ikonisk status i jazzverdenen. Gjennom samarbeid med «alle» fra Maynard Ferguson, via Horace Silver til Art Blakey og Miles Davis og sammen med Joe Zawinul i «verdens beste band» Weather Report, og de seineste tiåra med sin egen kvartett, har Shorter uten stans lagt lista aller øverst.

Jeg er for ung (har du hørt!) til å ha vært med på heile denne reisa - live i alle fall. Men jeg har gått opp løypa og fått med meg det aller meste han fra hans tidlige produksjon også og fra «Native Dancer» av på midten av 70-tallet - det fantastiske samarbeidet med den brasilianske sangeren Milton Nascimento - har jeg stilt opp så raskt det har latt seg gjøre når Shorter har meldt seg klar.

Jeg hører til de som alltid har satt sopranspillet til Shorter aller høyest. Sammen med tonen som Jan Garbarek og John Surman har skapt - hver for seg, må vite - så er den høyst personlige sounden i sopransaksofonen til Shorter også fra en annen verden. Så sterk, så uttrykksfull og noe så voldsomt Shortersk.

Slik har det alltid vært og slik er det fortsatt. På disse tre CD-ene, den første gjort i studio sammen med kvartetten og Orpheus Chamber Orchestra, og de to siste gjort live i London med kvartetten, får vi møte Shorter i storform nok en gang. All musikken er spilt inn for fem år siden og har garantert fått godkjentstempel av far sjøl.

De samme låtene som blir spilt med det 34 manns- og kvinners kammerorkesteret i New York, får vi igjen live i London med superbandet som nå har bestått av Brian Blade på trommer, John Patitucci på bass og Danilo Perez på piano siden 2000 - Shorters første permanente akustiske kvartett - og jeg skjønner godt at Shorter ikke har sett noen grunn til rokkeringer siden.

Dette er et så utsøkt, samspilt, lyttende og ekvilibristisk kollektiv som, inkludert Shorter, vet akkurat når, hvordan og hvor mye de skal melde. På sett og vis er det mer kommentarer enn lange soli som blir servert, spesielt fra Shorter, og det er en flott og original måte å gjøre det på.

Når vi i denne praktboka/boksen i tillegg får servert en tegneserie på rundt 70 sider som Shorter har skrevet tekstene til sammen med Monica Sly og som Randy DuBurke har illustrert på et flott vis, så har dette blitt intet mindre enn minneverdig Shorter. Tekstene handler enkelt sagt om det gode vs det onde og også på dette feltet har vår mann mye å melde.

