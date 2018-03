Grenseløst

Møtet mellom disse to unge herrene, begge i første halvdel av 30-åra, har funnet sted i Norge av den gode grunn at Cambien ville hit for å studere. I løpet av de ti åra han nå har bodd, studert og jobba her, har han dukka opp i stadig nye og like spennende konstellasjoner.

Mitt første møte med Cambien var med hans "norske" trio med André Roligheten og Andreas Wildhagen - "A Zoology of the Future" også den på det meget oppegående og kompromissløse portugisiske selskapet Clean Feed Records i 2016.

Nå er trommer og saksofoner/bassklarinett erstatta med bass og Adrian Myhr. Som Cambien har også Myhr gjennom flere grenseløse settinger vist seg som en søkende og "frittalende" musikant. Det tar heller ikke lang tid å skjønne at de to har mye å snakke om!

De gir oss ti personlige samtaler på langt under 40 minutter. Det betyr at her er det ikke mye langhalm. De to møtes i et landskap der samtidsmusikk møter frijazz og der to usedvanlig lyttende instrumentalistene utfyller og utfordrer hverandre på et fokusert vis.

Begge to er utstyrt med personlige stemmer - stemmer som kler hverandre godt. Cambien bruker mye preparert piano og mot buepsillet til Myhr og bassen, som har en flott tone det "lukter" tre av, egner det seg veldig bra.

"Simiskina", som etterhvert har blitt navnet på duoen også, fører spennende samtaler det er mulig å få en hel del ut av.

