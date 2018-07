Grooooveren Gadd igjen!

Steve Gadd har rukket å bli 73 år. Han har rukket ganske mye annet også - blant annet å danne skole for flere generasjoner trommeslagere innen en rekke sjangere. Her dukker han opp i to ganske så forskjellige konstellasjoner - uansett like hip.

Jazz har hele tida ligget i bånn for Steve Gadds trommespill og musikkforståelse. Likevel, eller kanskje akkurat derfor, har han vært den mest ettertrakta trommisen på Tellus innen alle musikksjangre. Ingen har har sittet i så mange platestudioer som Gadd og ingen andre har stått øverst på ønskelista til Paul McCartney, Paul Simon , James Taylor og Eric Clapton. Mannen kan alt og det groover uansett så vederstyggelig av spillet hans at han står øverst på alle lister - alltid. De som har sett videoen med Gadd sammen med to andre trommestorheter, Vinnie Colaiuta og Dave Weckl, skjønner hva jeg snakker om: de to sistnevnte gjør begge en fabelaktig innsats, men det er likevel liksom aldri tvil om hvem som er sjefen.

I tillegg til alle sidemannjobbene og studioengasjementene, så har Gadd mer eller mindre hele tida hatt et eget band gående. Enten har han kalt det Gadd Gang eller, som her, Steve Gadd Band.

Med fire sjelsfrender i trompeteren og flygelhornisten Walt Fowler, tangentisten og vokalisten - på ett spor - Kevin Hays, elbassisten Jimmy Johnson og gitaristen Michael Landau, pluss gjesteopptredener fra sønnen Duke Gadd på gitar og perkusjon på noen spor, blir vi invitert med på ei ufarlig, melodiøs og sjølsagt særdeles groovy reise med låter alle de involverte har skrevet pluss et apr av Larry Goldings og Allan Holdsworth.

Hva groove er for noe? Vanskelig å beskrive, men lytt på Steve Gadd - enten skjønner du det eller så skjønner du det ikke. Slik er det med den saken.

«Alle» har vært ute etter å få med seg Gadd på veien. De fleste som har spurt har nok fått nei av enten praktiske eller musikalske årsaker, men danskene Michael Blicher på saksofon og Dan Hemmer på orgel fikk ja. Årasaken var helt sikkert at de begge er svært dyktige musikanter samt at de byr på groooovy musikk.

I februar 2016 la de ut på tur og vi får være med på liveopptak gjort blant annet i London, Odense og Kiel. Det aller meste av musikken er skrevet av Blicher og her er det aldri tvil om hvor eneren er for å si det sånn.

Orgelsoundet til Hemmer passer utmerket til trommespillet til Gadd - hva gjør forresten ikke det? - og både publikum og de på scena storkoste seg tydeligvis. Tøft, hipt og.....groooovy.

Steve Gadd er uansett hva man måler det med en av trommehistoriens aller største - sånn er det bare med den saken.

