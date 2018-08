Happy glajazzrock

Knut Værnes (64) har befunnet seg mer eller mindre i det samme musikalske landskapet helt siden et større publikum blei oppmerksom på han på slutten av 70-tallet eller begynnelsen av 80-tallet. Vi snakker i et improviserende landskap der rock, funk og tilliggende herligheter er en like viktig ingrediens som jazz. Der dukka han opp, der er han og en hel del tyder på at der kommer han til å bli værende.

Knut Værnes gjør det han alltid har gjort - og gjør det bra.

Vi snakker om et landskap og et musikalsk uttrykk som alle de hippe og viktige forståsegpåerne putter raskt i flinkisbagen. Det skulle virkelig tatt seg ut om de hadde gitt denne typen jazz kred - det hadde på alle vis satt renomméet deres på spill.

Omar Hakim - vi snakker hip trommeslager i ultraklassen.

Jeg digger musikken til Værnes for det den er. Den gir seg nemlig ikke ut for å være noe annet enn det den er: melodisk, hip, fusionprega og «ukomplisert» jazzrock med røtter langt tilbake, men med et klart 2018-stempel på seg også.

Frode Berg - tror det er lenge siden han har hatt det så hyggelig på jobb.

Ukomplisert er forresten et litt merkelig uttrykk akkurat i denne sammenhengen. Årsaken er at dette er lett tilgjengelig musikk, men som det kreves usedvanlig dyktige musikere for å gjøre bra.

Kasper Værnes - eplet og stammen-teorien blei bekrefta nok en gang.

Når Værnes har alliert seg med elbassist Frode Berg, supertrommeslager Omar Hakim - med fortid hos «alle» og ikke minst i Weather Report, sønnen i heimen Kasper Værnes på alt- og sopransaksofon og Jørn Øien på allehånde tangentinstrumenter, så snakker vi a-lag som passer musikken til Værnes og dette uttrykket bortimot perfekt.

Jørn Øien - Joe Zawinuls ukjente sønn.

Dette er musikk der det altså ikke er så mye tvil om hvor eneren kommer til å dukke opp. Den er lett tilgjengelig og utført akkurat slik Værnes&Co ønska at den skulle låte. Stor hyggefaktor med andre ord!

Knut Værnes Group

Oslo Jazzfestival, 14. august, 2018