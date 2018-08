Heldigvis igjen!

Siden 1992 har orgeljazzkvartetten The Real Thing vært en viktig ingrediens i norsk jazz. Med mottoet om ikke å forlate scena før smokingen er gjennomblaut, forteller de oss at kvaliteten og grooven fortsatt er på topp.

Man skal ha gjort en god og aktiv innsats for å ha unngått minst en dose The Real Thing i sitt liv. Bandet har nemlig vært mer eller mindre over alt de seineste 25 åra og hele tida med et livsbejaende og heftig budskap med groovy orgeljazz i bånn.

Med idealer som Jimmy Smith, Brother Jack McDuff og Jimmy McGriff på orgelsida og George Benson og Wes Montgomery som gitarhelter, la altså de gjenværende svensk-norske Paul "Palle" Wagnberg (orgel) og Staffan William-Olsson (gitar) og Sigurd Køhn (altsaksofon) og Carl Størmer (trommer) ut på en ferd som de helt sikkert ikke ante hvor ville ende. Køhn forlot tida på tragisk vis under tsunamien i 2004 og på trommestolen har det vært mange innom siden oppstarten.

The Real Thing har helt siden starten vært ei skikkelig vitamininnsprøyting - spesielt live. Her har det aldri vært noen tvil om hvor eneren kom til å dukke opp - og den har ofte kommet fort! Etter at Køhn gikk bort tok bandet ei lengre pause, men heldigvis kom de tilbake og det i Køhns ånd.

Den Oslo-bosatte engelskmannen Dave Edge har overtatt saksofonplassen på eksemplarisk vis med sin tenor, mens trommeansvaret er i de beste og mest groovy hender med Hermund Nygård. heldigvis er svenkehjelpa med Wagnberg og William-Olsson fortsatt høyst tilstede.

Her gir de oss en tilstandsrapport med egetskrevet materiale - alle bortsett fra Nygård har bidratt med låter pluss at festen blir avslutta med tradlåta "Battlehymn of the Republic". Her blir vi servert alt fra den nydelige balladen "My Song for You" til den urheftige "Doctor´s Orders" og alt mellom.

The Real Thing låter akkurat så tøft, sultent og livsbejaende som da de satte i gang på begynnelsen av 90-tallet. Måtte de fortsette å gjøre klar smokingen i mange tiår til!

