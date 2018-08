Herlig fra vest!

Sjøl om Sandberg (42) har vært i full aksjon siden han forlot jazzlinja i Trondheim i 1999, så har den Bergensbosatte nordlendingen på ingen måte fått den anerkjennelsen han fortjener. Her kommer nok et eksempel på hvor flott musikk han har innabords.

I byen der de tror at gullet skal hem også i år, har Sandberg jobba med mangt og mange. Han har bidratt til at pop/vise-folk som Nathalie Nordnes og Helene Bøksle kan skinne, han har jobba mye på teater og ikke minst har han vært en viktig del av Dag Arnesen Trio de seineste åra.

For fem år siden satt han også sammen sitt eget band bestående av Stein Inge Brækhus på trommer, Eirik Hegdal på saksofoner og klarinett og Erlend Slettevoll på piano. Det resulterte i albumet "Or Better Still" i 2013 som blei fulgt opp av liveskiva "Clouds" året etter. De har begge gått meg hus forbi og med "Ensemble" i ørene er det ikke vanskelig å innrømme at det er leit - for meg i alle fall.

Med den samme kvartetten pluss gitaristen Thomas T. Dahl på fire av de sju spora og Steinar Krokstad som visper på et kutt, serverer Sandberg oss en statusrapport med nydelige låter som forteller oss om en melodiker av meget høy klasse.

Med særdeles empatiske medsammensvorne, leder Sandberg oss inn et varmt, insisterende og lettflytende, men ikke lettvint, landskap der melodien spiller ei særdeles viktig rolle. Sjølsagt er det solister av høy byrd involvert her og Sandberg sjøl har en varm og personlig tone i den store fela. Til sammen blir det en beskjed om at Ole Marius Sandberg har mye å melde og fortjener mye mer oppmerksomhet enn han har fått til nå.

