Dette møtet mellom far og datter, popstjerner i hver sine tiår, er av det sjeldne og usedvanlig flotte slaget. 80-tallet med Jon Eberson Group og 10-tallet med Highasakite har satt sin uutslettelige spor og når de nå endelig har fått til å utfordre og utfylle hverandre nok en gang, så har det blitt et musikalsk visittkort av det som også kommer til å sette spor. Herlig!

Begge har vært travle i det siste og i tillegg har Jon Arild slitt med helsa, men hele tida har ambisjonen vært klar: en dag skal vi lage noe sammen igjen. For fire år siden ga de oss «Do the Dance» med Eberson Funk Ensemble - tøft og svett. Nå har de funnet sammen igjen og gitt oss noe helt annet.

Datter Marte har skrevet alle tekstene og sier sjøl at det er drømmende «dikt» om å prøve og forså og med håp om at det går bra til slutt sjøl om det har sett veldig mørkt ut. Etter ei nær fortid med masse Highasakite-bråk blant annet er det til å begripe. Marte synger usedvanlig vakkert, vi har i altfor liten grad fått høre vokalisten tidligere, og heldigvis er hun miksa langt frem i lydbildet.

Når de to så har skrevet musikken sammen så har de henta fra fars enorme erfaringsbank og oversikt og Martes kunnskap og erfaring fra moderne og hip popmusikk og skapt et eget lite univers der flott popmusikk møter fars jazzestetikk. Nydelig, vakkert og høyst personlig og det skader heller ikke at Mats Mæland Jensen på perkusjon, Kristoffer Lo på blås og Roar Nilsen på bass er hjertelig tilstede heller.

Det har seg slik at gitarlyden- og uttrykket til Ebers - blant venner - på sett og vis har vært lydsporet til livet mitt. Helt siden jeg hørte han for første gang med bandet Moose Loose langt tilbake i det forrige årtusenet har hans usedvanlige måte å uttrykke seg på vært en viktig del av det som har begeistra meg og gjort at jeg har sett frem til neste etappe så fort en har blitt avslutta.

Dette møtet mellom The Ebersons har blitt nok et høydepunkt i to herlige karrierer. Måtte det komme mye mer!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.