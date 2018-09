Hipt fra Berlin

En serbisk vokalist, en finsk gitarist og en tysker på gitar og en til på trommer - det er den spesielle besetninga til KUU! Det at en slik konstellasjon med musikanter fra mange land og med original musikk i en rekke grenseland skulle oppstå i akkurat Berlin, er på ingen måte overraskende.

20 år etter at Muren falt møttes de fire musikantene Jelena Kuljić, vokalist og skuespiller fra Serbia, gitaristene Kalle Kalima fra Finland og Frank Möbus fra Tyskland og trommeslageren Christian Lillinger, også han tysk, og de skjønte raskt at de hadde mye musikalsk til felles sjøl om de kom fra ganske så forskjellige geografiske utgangspunkt. Siden hare KUU! skapt seg et unikt univers der de tar for seg aktuelle og kontroversielle temaer i tekstene sine og rammer det inn med musikk med impulser fra en rekke kilder.

Jazz med store doser improvisasjon ligger i bånn for dette musikalske brygget, men her finnes det også tydelige spor av punk, rock, electronica og såkalt ny musikk. Alle fire har bidratt som komponister, mens Kuljić i all hovedsak har ansvaret for tekstene som hun framfører på et propert engelsk.

Bandets debutskive fra 2014 heter «Sex gegen Essen». Den gikk meg hus forbi, men «Lampedusa Lullaby» forteller oss om fire svært så oppegående og samfunnsengasjerte musikanter som tar for seg alt fra flyktningepolitikk jfr Lampedusa til å hylle islandsk rock.

I coveret står det at det er unødvendig å nevne impulser som Frank Zappa og Nina Hagen. Da gjør jeg ikke det - hvis du skjønner hva jeg mener. Uansett så har KUU! funnet fram til noe helt eget sjøl om impulser er henta både herfra og derfra og med de tre utmerkede instrumentalistene har den spennende vokalisten Kuljić et reisefølge som skaper noe helt spesielt hele veien.

