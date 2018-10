Historisk kriminelt

Den tyske suksessforfatteren Volker Kutscher (55) er blant mye annet også historiker - i alle fall har han studert historie. Måten han tar oss med til Berlin på i 1930 viser oss det og dermed blir «Den stumme døden» både en heftig spenningsroman samt en flott historietime.

Som de aller fleste krimforfattere så har også Kutscher en helt på lager - Gereon Rath. Som de aller fleste helter så er heller ikke Rath av typen A4 - han drikker nok cognac og han går så avgjort utover instruksen både titt og ofte. Opp til flere ganger underveis tar jeg meg i å tenke på Eirik Jensen; Rath går så avgjort sine egne veier, følger sine egne regler og kommer i konflikt med sine overordnende. Men, tror det eller ei, også Rath kommer i mål og løser også denne saken ved hjelp av sin kreativitet og uortodokse måte å gå frem på.

Rath er ikke akkurat samarbeidets mann, men noen liker han i korpset - og han liker noen. Det skal vise seg å bli utslagsgivende på sitt vis i denne spennende fortellinga også. Vi blir, som i «Babylon Berlin», tatt med tilbake til Berlin i 1930. Kutscher setter oss på et elegant vis inn i historiske/politiske situasjonen i Tyskland og Berlin og i løpet av noen få dager etter et dødsfall, eller kanskje et mord, på et filmsett, tar den ene hendelsen over etter den andre og sjølsagt henger de sammen.

Med den spennende og interessante tidskulissen og det lette og drivende språket til Kutscher, glitrende oversatt av Sabine Giske og Pål H. Aasen, fyker historia unna nesten uten dødpunkter. Fra tid til annen oppleves innholdet litt for metta av detaljer - Kutscher kunne gjerne skjært mer inn til beinet uten at historia hadde mista noe av den grunn.

Gereon Rath er flere ganger på kanten til å bli kasta ut både av etterforskninga og korpset, men greier seg - sjølsagt - fordi han løser ting på sitt utradisjonelle vis. Volker Kutscher bekrefter at han er en krimforfatter som går sine egne veier og som plasserer seg langt der oppe på lista.