Hot og fransk

Det er på ingen måte lett for «utlendinger» å slå gjennom i jazzens hjemland, USA. Cyrille Aimée (33) er et av få unntak som beviser at det går an og stjernestatusen har bare vokst siden debuten på et stort selskap med «It´s a Good Day» kom i 2014. Seinere fulgte hun godt opp med «Let´s Get Lost» for to år siden, men dette er likevel en annen type stadfestelse siden det er Aimées «livedebut».

Musikken er spilt inn i løpet av en kveld på jazzklubben med det franske navnet Le Poisson Rouge i New York den den 16. august i fjor. Det var et farvel til bandet hun hadde jobba med i flere år og gjort flere hundre konserter med over hele kloden. Det skulle være en fest for både bandet og for hennes trofaste fanskare og det har det da også blitt.

Sammen med gitaristene Adrien Moignard (akustisk) og Michael Valeanu (elektrisk), trommeslageren Dani Danor og bassisten Dylan Shamat, tar Aimée oss med på ei rundreise i sitt musikalske repertoar som forteller oss om en usedvanlig utadvendt, hot og ikke minst allsidig vokalist.

Aimée er vokst opp med stringswingmusikk og stakk av hjemmefra som lita jente for å få synge med Django-band i hjembyen. Den musikken har fortsatt en sentral plass i hennes hjerte, men sammen med sitt utmerkete band har hun satt et stempel på det som har flytta musikken mot vår tid også.

I tillegg har Aimée full oversikt over bebop-uttrykket, Thelonious Monks «Well, You Needn´t» er et godt eksempel og hun scatter som få, pluss at hun tolker både Stephen Sondheim og Michael Jackson-låter på et herlig jazzvis.

Cyrille Aimée er åpenbart en liveartist som går veldig hjem hos sitt publikum. På sitt sjarmerende engelsk, med en liten fransk aksent både når hun synger og når hun sjarmerer publikum mellom låtene, bekrefter hun at hun kommer til å være i den ganske tradisjonelle og hardtswingende vokaljazzens tetsjikt noen tiår fremover.

