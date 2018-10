For to år siden kom «Lighthouse» - en solid bekreftelse på at David Crosby på alle måter fortsatte hadde «det». Nå er han tilbake med det som nå kalles The Lighthouse Band: Becca Stevens og Michelle Willis, som vi møtte i Molde i sommer, og Michael League - Snarky Puppy-sjefen.

På sett og vis er dette fortsatt årgangs-Crosby. Vokalharmoniseringene er på det samme skyhøye nivået vi har vært vant til helt siden Crosby, Still, Nash & Young la lista for slike utflukter for noen tiår siden. Disse fire «nye» stemmene klinger like fint, men sjølsagt annerledes.

Alle spiller en rekke instrumenter og finner fram til de som passer til hver ny sang. Der har jeg League, som har vist gjennom en rekke samarbeidsprosjekt med Snarky Puppy, mistenkt for å ta et visst produsentansvar - han har så definitivt øre for slikt. Når de fire alle har usedvanlige stemmer, både hver for seg og sammen, så har dette blitt et flott tilskudd til den store Crosby-diskografien.

The Lighthouse Band klar til å gå på scena.

Crosby skriver i omslagsheftet at de fire gikk i studio med bare to ferdige sanger. Galskap - til vanlig - i følge han sjøl, men sammen med League, Stevens og Willis var han ikke spesielt bekymra for at det ikke skulle lykkes likevel. I løpet av en måned hadde mange nye sanger vokst fram - ofte med alle involvert både på låt- og tekstsida. I tillegg hadde Crosby plukka frem et par gamle sanger som har fått 2018-tapning og så blir festen avslutta med sjølveste «Woodstock» som jo C,S, N & Y hadde stor suksess med og som kanskje blir gjort som en hyllest til Joni Mitchell også.

«Here if You Listen» er nok en bekreftelse på at de gamle er eldst. David Crosby er en formidler og musikalsk personlighet helt der oppe og med Michael League, Becca Stevens og Michelle Willis har han han funnet nye lekekamrater som passer han utmerket.

