Hør nøye etter!

Organ Jam, det vil si Stein Inge Brækhus på trommer, Svein Olav Herstad på orgel og Ole Jakob Hystad og Tor Yttredal på henholdsvis tenor- og sopransaksofon, har holdt hjula i gang siden 2010. For fem år siden ga de oss sitt første livstegn til hjemmebruk med cd-en «Organics» og nå er de heldigvis tilbake med oppfølgeren «Listen Carefully».

Som The Real Thing så ligger idealene også her i den amerikanske 60-talls jazzen. Den annerledes besetninga med to saksofoner og ingen gitar gjør soundet til Organ Jam ganske så annerledes enn de fleste band i denne gata og det gjør det hele ekstra interessant.

Med et repertoar skrevet av herrene Herstad og Yttredal, med unntak av "How Deep Is the Ocean", blir vi tatt med på ei hardtswingende og groovy reise i alle slags tempi der banduttrykket er viktig, men der det absolutt er god plass til alle fire slik at de får fortalt oss hvilke utmerkede solister de er.

Organ Jam er absolutt ikke noe band som renner ned dørstokkene på klubber og festivaler i tide og utide. Det må de gjerne gjøre i mye større grad for min del - dette er garantert et heftig liveband også.

