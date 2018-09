Hvilken fridag!

Stavanger-bosatte Seim (45) har i en årrekke fortalt oss at hun har noe helt eget på hjertet som trompeter og improvisator. Da hun i 2016 var i New York i forbindelse med innspilling av musikk til et barneprosjekt, så tenkte hun at en tur upstate til Woodstock, der venninna og pianisten Marilyn Crispell bor, ville være hyggelig. Det var det helt sikkert og helter unik musikk førte det også til.

Seim og den langt framskredne improvisatoren Crispell hadde kjent hverandre i cirka ti år etter at Seim var deltaker på et jazzkurs i Canada der Crispell underviste. De hadde holdt kontakten hele tida siden og da muligheten bød seg, lå det i korta at det blei et besøk hos Crispell. Noen plateinnspilling var absolutt ikke avtalt, men etter som praten gikk vokste tanken fram.

Et studio blei booka og Cripsells gode venn og kollega, klarinettisten og elektronikeren David Rothenberg som bor i nærheten, blei også invitert og involvert. Crispell og Rothenberg har blant anna gjort duoskiva «One Dark Night I Left My Silent House» på ECM i 2010.

Uten for mange føringer, vil jeg tro, satte de tre i gang og resultatet har blitt vel en time med musikk fordelt på åtte «låter». Når jeg bruker anførselstegn så er det fordi dette er relativt langt unna tradisjonelle komposisjoner; her dreier det seg om stemninger, groover, linjer og hva vet jeg som blir utvikla av tre åpensinna og likesinna musikanter utstyrt med store ører og ditto andre sanser også. Seim benytter også elektronikk i tillegg til trompeten og Crispells stemme er også hjertelig tilstede ved enkelte anledninger.

Musikken er tøff, spennende og konstant annerledes og unik - absolutt ingen andre kunne ha skapt dette universet. Her er det bare å åpne opp for nye inntrykk og nye impulser og la seg utfordre.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.