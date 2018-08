Hvilken stemme!

Andreas Wildhagen (30) har markert seg i en rekke konstellasjoner, blant annet i Paal Nilssen-Loves Large Unit, Jonas Cambien Trio og i Nakama. Her tar han skrittet helt ut og forteller oss hva han har på hjertet uten andre «forstyrrende» elementer.

Av en eller årsak har denne skiva passert under min radar ei god stund. Den blei utgitt allerede høsten 2016, men for mine ører forblei den altså en hemmelighet til helt nylig. Uansett gjør det ikke så veldig mye: dette er nemlig så tidløs musikk som vel mulig.

Flere av Wildhagens kolleger, blant andre Paal Nilssen-Love, Erland Dahlen og Gard Nilssen, har gjort det samme som dagens mann: de har gitt ut soloskiver. For bare for noen få år siden ville det vært nesten utenkelig, men alle disse fire har så mye originalt og spennende på hjertet at de uten blygsel kan gjøre det.

I løpet av tre julidager for to år siden gikk Wildhagen til verket og skapte sju «låter» som forteller oss om en moden og allsidig perkusjonist som viser oss at han kan benytte hele trommesettet og nesten alle de dynamiske og rytmiske virkemidlene han har til sin disposisjon.

Det er hele tida spennende å følge han på hans ekskursjoner som tar oss med til steder vil aldri har vært før. Andreas Wildhagen bekrefter nok en gang at han er en trommeslager og perkusjonist med et voldsomt potensial og ei spennende nåtid og ikke minst framtid.

