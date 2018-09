I sin egen verden

Lana Trio, med Kjetil Jerve på piano, Henrik Munkeby Nørstebø på trombone og Andreas Wildhagen på trommer og perkusjon, har holdt i gang i over ti år allerede til tross for at det er relativt unge herrer vi har med å gjøre. Sjøl om alle «bare» er rundt 30, så har de alle sammen solide CV-er og gitt oss mange bevis på at de har noe helt i toppen å gjøre - både nasjonalt og etterhvert også internasjonalt. Alle tre dukker opp i stadig nye spennende konstellasjoner og har store deler av kloden som sin arbeidsplass, men Lana Trio vender de altså stadig tilbake til.

Dette samarbeidet med den svenske stemmekunstneren og improvisatoren Sofia Jernberg utvider paletten til Lana Trio på bandets tredje utgivelse så langt. Nok en gang er det fritt improvisert musikk unnfanga av alle fire der og da i i legendariske Athletic Studio i Halden under Kai Andersen og Dag Erik Johansens kyndige ledelse som står på kjøreplanen.

De fire relativt lange «låtene», stort sett langt unna tradisjonell melodikk og rytmikk, er uten stans utfordrende og spennende - både for de fire og for oss som har gleden av å sitte ytterst på stolen for å få med oss alle detaljene i disse eleverte samtalene.

Lana Trio og Sofia Jernberg er virkelig et møte der de «to» får det beste ut av hverandre. Det skal bli spennende å møte de i levende live - inntil videre er dette ei veldig god erstatning.

