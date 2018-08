Ikke noe tull!

Jeg hadde gleden av å stifte bekjentskap med veteranen Erik Thormod Halvorsen (67) først da han debuterte under eget navn i moden alder - for tre år siden. «Uppercase» vekka så absolutt både begeistring og ønske om påfyll og med «Social Call» så blir det mer av alt.

Halvorsen har ikke akkurat gått den slagne landevei fram til ei jazzkarriere. Handelshøyskolen og straightjobb i bank er liksom ikke den vanlige ruta, men Halvorsen har hele tida hatt jazzen, trompeten og flygelhornet som en kjær hobby. Han har blant annet mange tiårs fartstid i Sandvika Storband - et av landets absolutt ledende innen faget.

Lysta til å ta et steg videre har nok ligget latent i mange år og «Uppercase» viste både Halvorsen og oss at han hadde mye å fare med. Derfor var heldigvis ikke veien så lang fram til oppfølgeren «Social Call» heller.

Oppskrifta er på mange vis den samme som forrige gang. Et knippe standardlåter har blitt miksa med litt eget materiale og vi befinner oss fortsatt i et varmt, melodisk og hardtswingende landskap som henter hemningsløst fra både swing- og ikke minst bebopepoken.

Sekstetten består av bassisten Agnar Aspaas, mer kjent som rettspsykiater vil jeg anta, tenorsaksofonisten og fløytisten Dave Edge, gitaristen Frode Kjekstad, pianisten Freddy Hoel Nilsen og trommeslageren Lars Erik Norum og på to av låtene har Øivind Westby skrevet flotte arr for messingkvintett i tillegg.

Her får vi alt fra de vareste ballader som «Body and Soul» til flotte tempolåter, krydra med litt latintoneganger og herlige tolkninger av kjent materiale som «Watch What Happens», «Ruby, My Dear» og «I Should Care».

Alle holder meget bra solistisk nivå og ikke minst låter bandet som akkurat det - et band! Her blir det ikke flytta på en eneste merkestein, men derimot så blir det servert masse herlig og tidløs musikk. Det holder herfra til evigheten det.

