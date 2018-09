Inn til kjernen

Om noen få små uker blir det for andre gang arrangert jazzfestival i Skien. Den gleder jeg meg fælt til å besøke. Jeg har blitt invitert til å intervjue en kvartett av byens flere generasjoner sterke jazzmusikerstyrke - og for en styrke denne byen kan by på! Det er nesten ikke til å tro hva Skiensjazzdraget har frembragt av strålende jazzmusikere de seineste 50 åra - sammenlikna med nesten hva som helst så kommer Skien ut som vinnere når det både gjelder kvalitet og kvantitet på dette området. En av dem som definitivt er med i tetsjiktet fra Skien og på landsbasis er Torun Eriksen (41) som med «Luxury and Waste» gir oss sitt sjette soloalbum - det aller beste og næreste av dem alle.

Helt fra starten på platekarrierea til Eriksen har elbassist Kjetil Dalland spilt ei viktig rolle. Han er en usedvanlig smakfull musikant som spiller eller har spilt ei usedvanlig viktig sidemannrolle for blant andre Mari Boine, Anneli Drecker, Lena Marlin og Vamp - vi snakker eliteserien med andre ord. Nå har de to - og ingen andre - inntatt Kysten Studio i vestlendingen Dallands adopterte hjemby Tromsø og med disse åtte nye låtene, pluss den herlige tolkninga av «hitlåta» «Glittercard», kommet så nær kjernen som vel tenkelig.

Meininga var opprinnelig at det skulle hentes inn andre stemmer etter at fundament var lagt av de to, men de slo heldigvis fast at det trengtes ikke. Det har ført til at Eriksens budskap - hun skriver nemlig tekster/lyrikk om viktige saker som gjør at vi blir tvunget til å tenke en gang til - kommer helt inn til de som ønsker å lytte og bli inspirert til å gå et stykke til.

Eriksens nydelige stemme forteller historier om det å finne seg til rette, om egoisme, om styrke kontra svakhet - enkelt og greit om rett versus galt. Om det å leve og om å bruke vår tilmålte tid på et klokt vis.

Med et tett, varmt og empatisk tonefølge av medprodusent Dalland - Eriksen komper seg sjøl på piano på ei låt - så blir dette til ei perle av musikalsk historiefortellerkunst. Torun Eriksen har tatt akkurat det steget jeg ønska hun skulle ta og som jeg visste hun hadde i seg. Gleder meg til å høre henne på Jazzfest i Skien, men både før og etter skal jeg forsvinne inn i hennes «nye» verden på «Luxury and Waste». Hun har blitt "that someone" som hun synger. Herlig!

