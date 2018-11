Jazz med stor J

Den meget allsidige og svært dyktige tenor- og sopransaksofonisten Børge-Are Halvorsen (40) traff for et par år siden på tre representanter for den oppvoksende generasjon jazzmusikanter på Norges Musikkhøgskole: pianisten Martin Sandvik Gjerde, bassisten Alexander Hoholm og trommeslageren Henrik Håland. De fire skjønte raskt at de hadde noe å fortelle hverandre og etter masse øvelser og månedlige jobber, originalskrevet materiale og vilje og evne til å skape noe sammen, bar det i studio for et års tid siden. Det skal vil alle sammen være glade for.

«Kompet», bestående av unge herrer fra Kristiansund, Furnes ved Hamar og Kristiansand, mer enn bekrefter at det spirer og gror noe så voldsomt fra landsende til landsende. Sammen med «gamle» Halvorsen, med røtter på Lillehammer blant annet, forteller de oss at de har mesteparten av den moderne jazzhistoria inne. Utgangspunktet er i all hovedsak å finne i den amerikanske 60-tallsjazzen, men det som har skjedd her hjemme og i europeisk jazz siden den tid er også viktige inspirasjonskilder.

Vi snakker her om reinhekla og ubesudla, svært så melodisk og akustisk jazz der det er lite eller ingenting å skjule seg bak og det er det da heller ingen grunn til. Halvorsen, som dukker opp i en rekke konstellasjoner både på jazz- og teaterscener, gjør alltid en strålende jobb og her føler han seg åpenbart mer hjemme enn jeg noengang har hørt han.

Inspirasjonen han har fått fra «ungdommen», som forteller oss at norsk jazz´ framtid også på dette ganske så straighte området er i de aller beste hender, har garantert fått Halvorsen til å storkose seg og hente fram det beste i seg sjøl. «I Am Awake» - jo da, dette er musikk det er umulig å sovne av eller til, den er derimot livgivende.

