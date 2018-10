Kvadruppel Bekken

Denne gangen treffer vi for sikkerhets skyld på fire «utgaver» av den gode Bekken der han er mutters aleine på tre av dem. Først ut her er han i herlig samspill med sin sjelsfrende og munnspiller Richard Gjems. De to har et samarbeid som går rundt ti år tilbake i tid og det har blyanter annet ført til albumene «Songs From a Forest» og «Slaveriet».

Her møter vi de to fra en konsert på Herr Nilsen i Oslo i fjor høst. De som har greie på det musikalsk universet til herrene Bekken og Gjems kan fortelle om to kapasiteter som har en voldsom oversikt over tilfanget som finnes i bluesverdenen og slik virker det da også. Sammen med Christian Gjems på gitar tar de oss med på en ekskursjon med inderlige versjoner av alt fra «Black Coffee» til «I´d Rather Drink Muddy Water», «Livet i Finnskogarna» - begge har sine røtter der - og Randy Newmans legendariske «Louisiana 1927». Når så Nora Noor så dukker opp som gjest på «Jealous Kind» så har denne liveinnspillinga blitt til en fest i blues/boogie/soul/jazzland av det sjeldne slaget.

Tor Einar Bekken - det finnes ikke mange slike på bygdene nå til dags.

Samarbeidet mellom Bekken og Gjems er både flott og fruktbart, men Bekken trenger ikke å gå over noe som helst for å skape musikk. Her kommer det nemlig tre soloutgaver av herren med helt forskjellige utgaver av den spennende sjela som har plass i kroppen til Tor Einar Bekken

Først ut er han på «PNO» med sju improvisasjoner som befinner seg i et landskap som henter like mye fra klassiske inspirasjonskilder som fra jazz - inkludert Cecil Taylor-impulser (!!!), blues og folkemusikk. Den sier mye om hvilken allsidig musikant Tor Einar Bekken er og hvor kreativ og impulsiv han er. Tøft, spennende og overraskende.

Tro på ingen måte at unge Bekken kun har pianoet å hygge seg med eller uttrykke seg gjennom. På «Dark Hour» tar han oss med på seks improvisasjoner/ekskursjoner med sin guitalele - en slags hybrid midt mellom gitar og ukulele. Her hentes inspirasjonen i stor grad fra americana-tradisjoner og folkemusikk og er en oppfølger til «Guitalele Blues» som kom i fjor. Tøft og annerledes.

Denne musikalske maratonøvelsen avslutter Tor Einar Bekken med «PianoFolk» der han inviterer oss til Finnskogen der altså røttene til Bekken befinner seg. Med sitt klangrike og inderlige pianospill tar han oss gjennom ni melodier med masse melankoli og dybde i seg som har sitt opphav der inne i skogen ved svenskegrensa.

Tor Einar Bekken er en utmerka jazzpianist med mye av sine røtter i den aller tidligste jazzen og bluesen. Samtidig er han så mye mer og gjennom disse fire utgivelsene får vi stifte bekjentskap med mye av det han er.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

Bekken & Gjems Spell Blue Mood Records/Musikkoperatørene

Tor Einar Bekken PNO

DrB Records/soundcloud.com

Dr Bekken Dark Hour - Guitalele Improvisations, Vol. 2 DrB Records/soundcloud.com