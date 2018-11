Litt av et liv

Åge Hareide (65) er en personlighet som veldig mange mener de kjenner etter at han har levd i offentlighet store deler av sitt voksne liv. Sjølsagt stemmer ikke det. Hareide er, som de fleste av oss, satt sammen av så mye mer enn det de fleste har fått kunnskap om. Stavrum har på et fint vis kommet under overflata og han har tatt ubehagelige tak også for å vise frem de aller fleste sider av en av de aller største fotballpersonlighetene her nord i verden.

Jeg iler til med en gang til for å fortelle at at jeg kjenner både Hareide og Stavrum - ikke som nære personlige venner, men etter å ha vært en del av den store fotballfamilien og samtidig komme fra 6400 Molde, som spiller ei sentral rolle på mange vis underveis i Hareides liv og virke, så har det heldigvis blitt slik.

Grundig

Stavrum, som spilte under Hareide i fem år og feira sine største triumfer som spiller under han både i Molde og i Helsingborg, har gått svært grundig til verks. Han har tatt turen til Hareid for snuse inn sjølufta der Hareide vokste opp og snakka med folk som var viktige i de formative åra. Han har også vært rundt om i Europa og snakka med «alle» som har hatt betydning for ned- og oppturer.

Her dekkes det nemlig ikke over noe. Vi får bli med på de emosjonelle berg- og dalbaneopplevelsene til følelsesmennesket Hareide. Han er, som alle med observasjonsevne har fått med seg, et menneske som er ganske så lett å lese: enten er han på av eller så er han av, enten er han blid og glad eller så er han forbanna og sur. Detter ikke mye midt i mellom med Åge Hareide og det har også prega han som fotballspiller, trener og sikkert også som menneske. Her er ingenting halvgjort - enten inn med alt eller så kan det være det samme.

Nesten-Åge blei suksess-Åge

Til tross for at det blei både 50 landskamper og proffliv i England, så var mye av karriera til Hareide prega av nesten til å begynne med. Han vant aldri noen tittel som spiller og med Norge kom han aldri til noe sluttspill - opplevelser han beskriver som arr som har vært med han gjennom resten av fotballivet. Men staheten og vinnerviljen har likevel aldri forsvunnet og som den eneste har han trent lag til seriemesterskap i både Danmark, Norge og Sverige og i sommer leda han Danmark - sjøl om han blei sett på som ei fjellape der sør - til sluttspillet i VM. Større blir det ikke og han og Danmark var bare et straffespark unna å nå en kvartfinale etter en dramatisk straffesparkkonkurranse mot Kroatia - som seinere skulle møte Frankrike i finalen....

Ikke kontrollfreak

Sjøl om Hareide er kjent for å være en person og trener som vil ha kontroll på det meste rundt seg, så har Stavrum tydeligvis fått frie hender til å presentere hele mennesket. Thomas Myhre forteller blant annet at han hater Hareide - den dag i dag - og det er mange eksempler underveis her på at Hareide kan være kynisk for å nå sitt mål: å vinne flest mulig fotballkamper.

Samtidig er det mange eksempler på at Hareide er en stor inspirator og en person som sprer glede og entusiasme rundt seg. Ole Gunnar Solskjær, som delte ut Kniksen-prisen til Hareide - fotball-Norges høyeste utmerkelse - er kanskje det beste eksemplet på det og han legger ikke skjul på hvor viktig han har vært for suksessen sin både som spiller og trener.

Sine venners venn

Åge Hareide er et sammensatt menneske. De som han mener fortjener hans tillit, får det - de som skuffer han og misbruker hans tillit, får vite det uten mellomlagspapir. Som de fleste av oss trives han bedre i medgang enn i motgang og bedre far og bestefar er det nok vanskelig å finne - hvis man ikke krasjer bilen hans da....

Arild Stavrum har greid balansegangen mellom nærhet og avstand på et flott vis. Det har sikkert ikke vært enkelt å skrive seg sjøl inn i - og ut av - historia, men det synes jeg han har makta på et godt vis. Skjønnhtetsfeil som at fru Annbjørg Hareide jobba i Vinge reklamebyrå når hun vitterlig jobba i Winge Reisebyrå burde sjølsagt vært unngått, men det viktigste står klart igjen: Arild Stavrum har greid å tegne et flott og balansert bilde av treneren, spilleren, ektemannen, faren, bestefaren og vennen Åge Fridtjof Hareide.

