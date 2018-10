Litterær musikk

Felespillerne Synnøve S. Bjørset, Tove Hagen, Jorun Marie Kvernberg - ja hun er søstera til en Ola -, Anders Löfberg og Bjørn Kåre Odde, gir med «Skrible» ut sitt sjuende visittkort. Noen av dem spiller også bratsj og cello og to av dem synger. For meg er dette det første møtet og det har så avgjort gitt mersmak.

Majorstuen og feleuttrykket til Jorun Marie Kvernberg ligger et godt stykke unna broder Ola og hans måte å traktere fela på. Her ligger så avgjort folkemusikken og feletradisjonen derfra i bånn, så sånn sett så kan man nok si at søster Jorun Marie er mye tydeligere i sitt slektskap til morfaren, spelemannen Peter L. Rypdal fra Tresfjorden.

Her har Majorstuen fått eller gitt seg sjøl ei spesiell musikalsk/litterær utfordring. All musikken, som uten unntak er komponert av de fem, har nemlig sitt utgangspunkt eller sin inspirasjon i litteratur som har betydd noe for dem på et eller annet nivå. Det betyr at vi får musikk med røtter i alt fra Ragnar Hovland, Frode Grytten, Ludvig Holberg, Jacob Breda Bull, Gunnhild og Olav R. Øyehaug, svenske Arvid Jonsson, André Bjerke, Sigrid Undset, Carl Frode Tiller, Knut Hamsun og, tro det eller ei, Kjell Hallbing - faren til Morgan Kane.

De fem har skapt original musikk, men hele tida ligger folkemusikktradisjonen og fele-estetikken derfra i ryggmargen til alle fem - norske som svenske. Det er vel etterhvert ingen hemmelighet at det swinger noe infernalsk av felespillet til Ola Kvernberg. Det gjør det også av Jorun Marie og hennes medsammensvorne, men på et helt annet vis.

Majorstuen egner seg på alle vis utmerket godt også utenfor Oslo 3.

