Lys og mørke

Med ujevne mellomrom får vi høre hvor bra kvalitet det er på jazzmusikken som kommer ut av vårt naboland i øst. Likevel er det dessverre slik at vi ikke har den samme tilgangen som for eksempel til dansk og svensk jazz - uvisst av hvilken grunn. Med Kari Ikonen Trio, et helt nytt bekjentskap for meg til tross for at dette er trioens tredje utgivelse, får vi igjen vite at det skjer spennende ting i de tusen sjøers land.

45 år unge Ikonen har bidratt på rundt 40 plater og spilt med folk som Lee Konitz, Louis Sclavis og Mathias Eick. Likevel har han altså greid å holde seg under radaren min. Det er sjølsagt dumt, i alle fall basert på det som blir servert her. Sammen med trommeslageren Markku Ounaskari, som vi kjenner fra samarbeid med blant andre Trygve Seim, og bassisten Olli Rantala, tar Ikonen oss med på ei akustisk, melodisk og rytmisk spennende reise basert på hans egne komposisjoner samt ei herlig tolkning av Aram Khachaturians «Waltz» fra «The Masquerade Suite».

Tittelen skulle kanskje tyde på at dette er mørkt, kaldt og dystert - slik vi så for oss finsk tv-teater for noen tiår siden, men det er det i liten grad. Musikken er søkende, varm og ettertenksom sjøl om den også har det kalde i seg. Den speiler på mange vis den finske sjela med de kontrastene som finnes også der. På ett av sporene gjør også vokalisten Mia Simanainen et fint innhopp.

Trioen har eksistert i fem år og er usedvanlig samspilt. Kari Ikonen kommer ikke til å passere under min radar i åra som kommer.

