Mange nydelige sanger

von Bülow var elev av Stan Getz og Lee Konitz og begge er tydelige og store inspirasjonskilder - spesielt Konitz. Da mer enn aner vi hvor vi skal musikalsk og med sjølvaste Palle Danielsson på bass og Bill Evans´ tidligere trommeslager Eliot Zigmund som reisefølge så kan det faktisk ikke gå galt. Det gjør det da heller ikke.

Christina von Bülow (56) er av en eller flere merksnodige årsaker ikke spesielt kjent her hjemme. Det er både synd og dumt - vi har nemlig med en coolsaksofonist av meget høy klasse å gjøre. Hun har skjønt de lange linjers logikk og estetikk til fulle og hun er en formidler av den musikalske ideologien til Lennie Tristano, Warne Marsh og ikke minst Kontiz som vi bør gi mye mer oppmerksomhet enn hun har fått til nå.

Her gir hun oss musikk og et repertoar i tradisjonen etter Konitz som det er lett å like og bli begeistra for. Med utgangspunkt som "I Should Care", "I Love Paris", "I Loves You Porgy" og "The Peacocks", samt en rekke egne komposisjoner, blant annet den utilslørte hyllesten av Konitz i "Out Lee", tar hun oss med på ei inderlig lyttereise med perfekt reisefølge i Danielsson og Zigmund.

Jeg tar meg bokstavelig talt i å kjenne på at jeg har savna Palle Danielssons usedvanlige tankefulle og personlige basspill - det er så altfor sjelden man hører giganten mange husker fra klassikeren "Belonging" med Christensen, Garbarek og Jarrett. Zigmund, fra en av Evans seinere trioer, er også en for sjeldent hørt musikant, men uansett kler de von Bülows inderlige saksofonspill akkurat slik det ber om.

På fire av de ti spora gjester også von Bülows sønn Pelle med et gitarspill som forteller oss at arven blir forvalta på best mulig vis.

Christina von Bülow er en musikant som fortjener en stor lytterskare både her hjemme og i resten av verden.

