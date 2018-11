Men Buicken min får du alltid

Etterhvert har de besøkt nesten det som er av knatter og knøs i dette rare landet. Likevel må jeg bryte sammen i tilnærma krampegråt og tilstå at våre veier ikke har kryssa hverandre. Nå har derimot Buicken kommet hjem til meg og jeg skjønner at jeg har gått glipp av noe schwært no - veldig schwært.

Det har seg slik at Saabye Christensen har vært en av mine aller største forfatterfavoritter i mange tiår allerede. Når han så har slått sine lyrikk-kvaliteter sammen med en av de dyktigste og morsomste pennene i den norsk medieverdenen, Tom Stalsberg, så ligger jo veldig mye til rette for at et slikt møte skal bli bra - og vel så det. Det har det også blitt.

Saabye Christensen har aldri lagt skjul på sin store musikkfascinasjon. Han har tidligere jobba med bluesmusikere i bandet Norsk utflukt og i jazzsammenheng med Ole Henrik Giørtz og akkurat nå er han også hoffleverandør for Maj Britt Andersen til hennes nye univers. Stalsberg er en utilslørt rocker, men med klare blues-tilbøyeligheter og i Buicken-land har de satt hverandre og diktene stevne i et usedvanlig empatisk blueslandskap der de ikke har gått langt ned på lista akkurat for å finne reisefølge.

Tekstene er dels morsomme, dels ettertenksomme og hele tida veldig der at vi kjenner igjen pennene til de to. Både Saabye Christensen og Stalsberg leser med sin karakteristiske stemmer og med en timing som forteller oss at de er musikanter de også. De inviterer oss enkelt og greit inn i et herlig univers som både får oss til å humre og til å - tro det eller ei - til å tenke en gang til.

Når så Buickens univers er skapt sammen med et empatisk kremlag med bortimot ubegrensede kreative evner, trompeter, pianist og sanger Mathias Eick, fiolinist Ola Kvernberg, gitarist og sanger Amund Maarud, gitarist og munnspiller Knut Reiersrud og gitarist Geir Sundstøl - for et lag!!!! - samt at fotograf Lars Eivind Bones også har vært en viktig bidragsyter også i denne boksen, så har denne samlinga blitt en schwær manifestasjon på at lyrikk, humor, blues og jazz har fått et nytt, viktig og flott kapittel her hjemme.

Buicken priser altså veiene - jeg priser Buicken - veldig!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.