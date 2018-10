Bassist, vokalist, gitarist, pianist, synthesist, programmerer, perkusjonist og produsent - sikkert mye annet også - Nikolai Hængsle og vokalist Nina Elisabeth Mortvedt viste oss noe så voldsomt på første forsøk at de hadde truffet ei popåre som kunne føre dem langt. De fikk en sjelden mottakelse rundt om og vant som første norske artist Nordic Music Prize i 2015. Siden den gang har de brukt tida godt og gir oss her nok en drøy halvtime med herlig og unik popmusikk fra øverste hylle.

Nikolai Hængsle hører hjemme i generasjonen musikanter som kjenner få grenser. Han er overhodet ikke opptatt av musikalske sjangre - jazz, pop, rock und zu weiter spiller like viktige roller og det preger på alle vis musikken han er med på å skape om det er med Elephant9, Bigbang eller Band of Gold.

Alle tekstene, med et unntak, er skrevet av Mortvedt, mens musikken og arrangementene er unnfanga av begge to. Med seg til å skape dette fascinerende universet har de invitert med seg blant andre Olaf Olsen, David Wallumrød, Reine Fiske, Hans Hulbækmo og Kjetil Møster. Da er det lett å legge sammen hvor vi befinner oss på kvalitetsstigen.

Dette er noe så uvanlig som lettfattelig og fengende popmusikk der det likevel ikke er kompromissa på noe slags vis for at man skal bli popstjerner. Mortvedts vakre, lyse, lett nasale og luftige stemme er heldigvis miksa langt frem i lydbildet og fra tid til annen får jeg herlige ABBA-assosiasjoner underveis. Her ligger det utfordringer og venter både for musikerne og for oss på mottakersida; Hængsle & Co har nemlig sørga for at det finnes mange spennende detaljer som gjør dette til noe så mye mer enn ei vanlig A4 popskive.

Forventningene var store da jeg putta «Where´s the Magic» i spilleren. Alle har blitt innfridd og vel så det - dette er nemlig strålende popmusikk!

