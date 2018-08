Miles lever

Postmenn både på den ene og den andre sida av Atlanterhavet sørger for at jeg får stadig påfyll av musikk jeg ikke ante fantes. Charles Pillow og hans Large Ensemble hører hjemme i den kategorien. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne melde at det første møtet, som er basert på Miles-musikk fra perioden 1969-72, har blitt av det særdeles hyggelige slaget.

Charles Pillow er nytt bekjentskap for meg. Når det kan meldes at han har jobba med artister som Frank Sinatra, Mariah Carey, Jay Z, Luther Vandross, Paul Simon, Michael Brecker, Bruce Springsteen, John Scofield, Tom Harrell, Dave Liebman og David Sanborn og bidratt på over 100 skiveinnspillinger, så ligger det vel i korta at det ikke er noen hvem som helst vi har med å gjøre. Likevel har han fått få overskrifter som sjef - muligens trives han aller best i støtteroller. Her tar han uansett ledelsen og gjør det på et flott vis.

De åtte låtene Pillow har arrangert for storband med ganske så tradisjonell besetning, er henta fra albumene "Bitches Brew", "On the Corner" og "Jack Johnson" - altså fra en epoke der jazzens elektrifisering for alvor blei etablert - av Miles Davis.

Her er det den akustiske storbandutgava av Miles sin musikk vi får hilse på. Hovedsolister er trompeteren Tim Hagans og Pillow sjøl på altsaksofon og fløyte og spesiell gjest er Dave Liebman, som spilte med Miles i deler av denne perioden, på sopransaksofon.

Arrangementene til Pillow forteller oss at musikken til Miles fra for 50 år siden, er like gyldig, viktig og tøff den dag i dag. Jeg har aldri hørt Miles´ musikk spilt i et slikt format tidligere, med unntak av "Aura" som blei skrevet av Palle Mikkelborg og framført av Danish Radio Big Band med Miles som solist. Disse arrangementene, dette bandet og disse solistene bekrefter at musikken er tidløs og sjølsagt superheftig.

