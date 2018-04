Molvær goes jah-man

Helt fra Masqualero-perioden med Arild Andersen, Jon Balke, Tore Brunborg og Jon Christensen på 80-tallet, var det åpenbart at Nils Petter Molvær hadde noe helt spesielt å fare med. Slik fortsetter det heldigvis den dag i dag.

Fra Molvær begynte å gå opp sine egne stier med Khmer på midten av 90-tallet, har det vært like interessant hver gang å følge med på hvor han skulle dukke opp i det musikalske landskapet. Noe lå nesten i korta, mens andre ekskursjoner var totalt overraskende.

Møtet med de jamacaikanske dub- og reggae-legendene Sly & Robbie, med etternavnene Dunbar og Shakespeare, tilhører definitivt kategori nummer to.

Trommeslager Sly og bassist Robbie kom opp sammen med reggaeikonet Peter Tosh og har seinere samarbeida med "alle" fra Bob Dylan, Rolling Stones, Britney Spears og Herbie Hancock - for å nevne et tverrsnitt.

For noen år siden traff de to altså på Sulas store trompetsønn og, sammen med uunnværlige Eivind Aarset som gitarmaler og den finske elektronikeren Vladislav Delay - som også reagerer hvis han blir tiltalt med Sasu Ripatti - , så har de turnert over store deler av kloden med sitt unike brygg.

I forbindelse med "Nordub", som er produsert av Jan Bang, tilbragte de fem tre dager i studio i Oslo høsten 2016. Alle låtene er mer eller mindre kollektivt unnfanga og med det groovy fundamentet som kun Sly & Robbie kan skape her på Tellus, så har Molvær, Aarset og Delay skapt stemninger, groover, landskap og atmosfærer som er så tøffe og unike som vel mulig.

Nils Petter Molvær fortsetter på sin uendelige reise mot noe unikt og nok en gang er det både flott, spennende og utfordrende å være med han og de fire andre som kler hverandre på et overraskende, men flott vis.

