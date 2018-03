Musikken og livet

Michael Bloch, som nå nærmer seg midten av 40-åra, har hatt ei noe spesiell karriere. Først var han pianist, så blei han saksofonist, deretter sjukepleier - nå er han i alle fall pianist igjen. Det skal vi alle være veldig glad for.

Denne trioen, med Frode Berg på bass og Anders Thorén på trommer, så dagens lys i 2014. Året etter skiveduterte de med "First Light". Den bestod av ni Bloch-komposisjoner pluss standardlåta "Emily".

Den samme oppskrifta er fulgt her også: Bloch har skrevet alt bortsett fra "I Hear a Rhapsody". Det som i stadig større grad preger trioens uttrykk er et groove- og melodibasert fundament - bebopen har fått hvile for å si det sånn.

Bloch& Co hever sjøl at både klassisk musikk og pop er inspirasjonskilder til musikken trioen har unnfanga der de er nå. Det er det mulig å være enig i. Dette er nemlig musikk så lett, men samtidig så djup og inderlig at musikkelskere fra alle sjangre kan finne glede og varme i dette uttrykket.

Michael Bloch Trio består av utmerkede instrumentalister som over tid har funnet fram til et eget språk - et eget uttrykk. Da har de kommet langt og det er jo det livssirkelen handler om på sett og vis.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.