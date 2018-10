Mye mer enn whisky

Scottish National Jazz Orchestra, nesten sjølsagt under ledelse av den eminente saksofonisten Tommy Smith, har vi møtt tidligere - også her til lands. Den 23. juli 2011 - dagen etter en av de mørkeste dagene i moderne norsk historie - spilte de Arild Andersen-musikk på Moldejazz med Andersen som solist. For mange av oss «forsvant» den konserten, men nå får vi heldigvis muligheten til å møte orkesteret i en mye hyggeligere setting der de spiller musikken og arrangementene til en annen legende: Kenny Wheeler.

Tommy Smith bestilte dette verket av Kenny Wheeler (1930-2014) allerede i 1996. Det blei urframført året etter, men som så ofte med slike bestillingsverk så har det nok ikke blitt spilt i noen særlig grad de seinere åra. Heldigvis hadde ikke Smith glemt musikken til den beskjedne, men geniale canadieren som bodde store deler av sitt voksne liv i England. De av oss om hadde den utsøkte gleden av å oppleve Wheeler live, enten med egne band eller sammen med med det norske orkesteret Søyr, blei stadig minna på hvilken stor og uhyre personlig improvisator han var på både trompet og flygelhorn og ikke minst hvilken fantastisk vakker og unik tone det var i horna hans.

På dette verket, som består av åtte låter, får vi igjen stifte bekjentskap med Wheelers høyst personlige måte å skrive for storband, noe vi også fikk gleden av på ECM-innspillinga «Music for Large & Small Ensembles» fra 1990. Store deler av verket var skrevet med trompet og stemme som solistinstrumenter og der har Smith og SNJO denne gangen hyra inn stemmekunstneren Irini Arabatzi og trompeteren Laura Jurd - to utmerkede representanter for ung britisk jazz som bekrefter at kvaliteten på fotballøya aldri har vært høyere. Jurd kjenner vi her hjemme allerede blant annet etter jobber med Hanna Paulsberg, mens 26 år unge Arabatzi er et helt nytt og særdeles spennende bekjentskap med mye originalt på hjertet allerede.

Heldigvis bidrar også bandleder Smith, som vi nesten regner som «halvt norsk» etter at han har jobba med Arild Andersen i åresvis, som solist også. I mine ører er han en av de beste og mest uttrykksfulle tenorsaksofonistene på Tellus og nok en bekreftelse på det kommer her.

Når så Scottish National Jazz Orchestra viser seg å være i klasse med den beste maltwhisky, så har dette blitt en storbandhappening av meget solid merke. Du verden så bra, så originalt og for en hyllest av den store Kenny Wheeler.

