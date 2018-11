Noe helt spesielt

Snekkestad (45), opprinnelig fra Tønsberg-traktene, har bodd, jobba og undervist i København i en årrekke nå. Her hjemme samarbeida han blant annet med Lars Martin Myhre, «storbandet» 1300 Oslo og ikke minst i Tri O´Trang sammen med Lars Andreas Haug og Helge Lien.

I Danmark har Snekkestad over tid skapt et uttrykk og en palett som har røtter både i improverdenen og i samtidsmusikken. Han har enkelt og greit makta å skape noe han er helt aleine om og det får vi to flotte eksempel på her.

Snekkestad møtte den spanske pianisten Fernández og den engelske bassisten Guy i KoncertKirken i København i fjor sommer under Copenhagen Jazz Festival. Gjennom de seks fritt improviserte variasjonene er det åpenbart at de tre deler de samme idealene og trives i de samme åpne landskapene der improimpulsene er like viktige som som de samtidsmusikalske.

Det de gir oss er høyst personlige og sjeldne musikalske ekskursjoner - spennende og kompromissløs musikk.

Nate Wooley og Torben Snekkestad snakker det samme språket.

To år tidligere møtte Snekkestad den amerikanske trompeteren Nate Wooley i den samme kirka. Snekkestad spiller her både sopransaksofon og trompet, med saksofonsmunnstykke om jeg ikke tar feil, og med den høyst spesielle besetninga låter det sjølsagt annerledes enn alt annet som har vederfaret eders sinn.

Herrene fører samtaler på et meget elevert, fritt og åpent plan der de frambringer lyder, stemninger og overtoner gjennom sine personligheter på et vis som gjør at jeg blir sittende helt ytterst på stolen for ikke å gå glipp av en eneste detalj.

Torben Snekkestad må gjerne bli værende i Dronningens by, men han har absolutt både rett og plikt til å melde seg også her på berget uten for lange pauser. Hvorfor forteller han oss her.

Snekkestad/Fernández/Guy Louisiana Variations FSR/sluchaj.org