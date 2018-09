Nydelig hyllest

Anders Garstedt, opprinnelig från Karlstad, men med Stockholm som base de siste åra han levde, var sett på som et av de store talentene i svensk jazz. Allerede i gymnastida måtte han gjennom en kamp mot kreften - en kamp mange, kanskje også han sjøl, trodde han hadde vunnet. Slik skulle det ikke gå - faenskapet kom tilbake og Garstedt rakk aldri å bli 32 år.

Det han imidlertid rakk var å etablere en rekke varige vennskap, å spille i Fredrik Norén Band - av mange sett på som Sveriges svar på Art Blakey´s Jazz Messengers der stadig nye talenter fikk sin «utdannelse» -, være en ettertrakta sessionmusikant, skrive flott musikk og etablere et band med Filip Augustson på bass, Mathias Landæus på piano, Joakim Milder på tenorsaksofon, med Fredrik Ljungkvist som «reserve», og Fredrik Rundqvist på trommer. Vi snakker noen av Carl XVI Gustav og Silvias aller beste menn - topp internasjonal klasse hele veien.

Nå har alle fem gått sammen, på plateselskapet til Jonas Kullhammar som også var en svært god venn og som spilte sammen med Garstedt i Fredrik Norén Band, og spilt inn noe av musikken Garstedt skrev, men som han sjøl aldri fikk gitt ut.

Er det én gang man kan si at musikk er spilt med hjertet, så er det her. De vakre og flotte sangene, i et melodisk, søkende og varmt senbop-landskap, er så inderlig tolka av noen av Garstedts aller beste og nærmeste musikalske venner at vi blir hensatt til de vakreste steder - steder der vennskap dyrkes og der styggedom som kreft ikke finnes.

Anders Garstedt har grunn til å smile hvor han enn befinner seg.

Garstedt sa til en annen god venn, saksofonisten Karl-Martin Almqvist, på sjukeleiet at han trodde han ville bli fort glemt. Almqvist var svært uenig og, som han sjøl skriver, han fikk rett. Med denne hjertevarme hilsenen blir minnet om Anders Garstedt holdt ved like hos mange i tiår framover. Hvis universet er slik skrudd sammen så sitter Anders Garstedt et sted der ute og smiler og sier takk gutter. Det gjør jeg også.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.