Nye høyder

Det tok meg dessverre litt tid før jeg blei innlemma i Tom Egelands spennende univers. Nå er jeg ferdig med den vanskelige tredjerunden, som det heter på skøytespråket, for min del og jeg er klar for mer. Mye mer.

Med «Codex» tar nemlig Egeland oss videre inn i sin fascinerende og spennende verden. Dan Brown får ha meg unnskyldt, men Egeland er den som gjør denne formen for krimlitteratur aller best. Muligheten for at min vurdering havner ned på det, er sjølsagt at Egeland er norsk og at hans helt, arkeologen og bortimot antihelten Bjørn Beltø, alltid fører historia nært oss, sjøl om den foregår helt andre steder i verden.

Slik er det også denne gangen. I utgangspunktet tar Egeland oss med til Roma der engelske arkeologkolleger av Beltø gjør funn som kan snu opp ned på det meste av det som er opplest og vedtatt om vår «kunnskap» om Jesus og kristendommen. Beltø er invitert med som observatør, men blir sjølsagt raskt mye mer enn det.

Heller ikke denne gangen tyr Egeland til overdrevent blodige scener når de som «må» det forlater tida - de dør på et elegant vis for å si det slik og alle snubletråder forfatteren spenner ut for oss, blir ikke samla før helt til slutt. Som i de aller beste krimromaner så finnes det mange plausible mordere/syndere og som i de beste blir heller ikke løsninga åpenbar før helt til slutt.

«Codex» er en roman av suverent Tom Egeland-merke. Hadde jeg drevet med terninger og slikt, så hadde det blitt full pott. Men nå driver jeg ikke med terninger, så da så.

PS For ordens skyld: jeg har vært kollega med Egeland i TV 2 i en årrekke.