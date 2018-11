Om å bli dyr

Trompeteren Pohjola, som også benytter seg av elektronikk, og trommeslageren Kallio, som også spiller på gong, har stått i spissen for moderne finsk jazz i en årrekke nå. Vi snakker om to musikanter med få om noen grenser og i dette tilfellet har de gitt seg sjøl ei utfordring av helt spesiell karakter.

Vi har møtt de to tidligere også, men da i bandsammenheng - blant annet på Pohjolas Edition-debut «Pekka», en hyllest til Pohjolas far, den legendariske, nå avdøde jazzmusikeren Pekka Pohjola. Sjøl om det også var relativt åpent og løst, tar de to den mye lenger ut ved denne anledninga.

Utgangspunktet for denne innspillinga er filmskaperen Perttu Saksa sin poetiske dokumentarfilm om menneskets ønske om å bli et dyr. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke visste at mennesket hadde ei slik dragning, men aksepterer sjølsagt min uvitenhet og lar meg uansett fascinere av Pohjola og Kallio sin måte å skape musikk på til denne spesielle tematikken.

Saksa hadde skapt bilder, ideer og visjoner som Pohjola og Kallio etterhvert fikk se og som trigga de to til å kaste seg rundt. De har skapt seks stemninger og/eller bilder som helt sikkert har vært med på å løfte den ferdige filmen, men sjøl om jeg/vi ikke får sett den, så står musikken på alle måter på egne bein. Her er det bare å lage sine egne bilder og la fantasien ta deg akkurat dit den vil - på sitt mest dyriske.

Verneri Pohjola og Mika Kallio er to fremragende og uttrykksfulle musikanter. Her gir de oss nok et høyst spesielt bevis på det.

