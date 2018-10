Over mange grenser

Dette er mitt tredje møte med gitaristen og vokalisten Dalia Faitelson (54) og jeg blir stadig mer begeistra. Hun har lagt ut på ei høyst personlig reise som det er svært spennende å bli invitert med på.

Faitelson har bulgarsk-israelsk bakgrunn. Hun er oppvokst i Negeveørkenen i Israel og hun har studert musikk både i Jerusalem og på Berklee i Boston. Deretter bosatte hun seg i København og har nå hatt Dronningens by som base i en årrekke.

Med den bagasjen har Faitelson, som både er en utmerket komponist, gitarist og vokalist, skapt musikk i en rekke grenseland. Blant hennes impulser er både jazz, Brecht og Weill, singer/songwriter-tradisjonen, Midt-Østen og Balkan tydelige og til sammen har hun skapt musikk som både er fascinerende, spennende og totalt unike.

Et tragisk dødsfall er bakgrunnen for hvordan denne musikken blei unnfanga - et dødsfall som har gjort at Faitelson har forandra sin livsanskuelse. Det er med andre ord et djupt seriøst fundament for disse tekstene og denne musikken, som Faitelson har skrevet sjøl. Likevel er budskapet langt i fra mørkt og dystert - her det absolutt håp å skue både i tekstene og i uttrykket.

Med seg har Faitelson på denne utgivelsen, som altså kommer ut på norske Losen Records - kudos igjen til Odd Gjelsnes, et stjernelag med Soma Allpass på cello, en av mine danske favoritter Thomas Clausen på tangenter, Fredrik Damsgaard på bass, Anders Provis på trommer og Ayi Solomon på perkusjon.

Dalia Faitelson har, helt siden mitt første møte med henne for over 20 år siden med utgivelsen «On Rising Spirits», gjort stort inntrykk med sitt personlige budskap. Nå har det gått mange år siden forrige livstegn, men «Powered by Life» forteller klart og tydelig at hun fortsatt er på god vei mot seg sjøl.

