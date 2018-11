På tur i Skottland

Sjøl om det ikke er så veldig stor geografisk avstand mellom Norge og Skottland, så har vi hatt alt for dårlig kunnskap om hva som foregår også på jazzfronten i whiskyens hjemland. Arild Andersens sjelevenn gjennom mange år, Tommy Smith, har vært viktig for å åpne ørene våre for skotsk jazz og samtidig har han bana veien for stadig nye generasjoner. Den 21 år unge pianisten, komponisten og bandlederen Fergus McCreadie bekrefter at det er mye flott og originalt på vei.

McCreadie er en viril og teknisk langt framskreden pianist som ved hjelp av et stort dynamisk arsenal viser fram et stor spenn i uttrykket sitt. Når han så får usedvanlig empatisk assistanse fra bassisten David Bowden og trommeslageren Stephen Henderson, ingen av de har heller rukket å bli 30 ennå, så har han makta å skape et ganske så unikt og tildels heftig triouttrykk.

McCreadie, som har skrevet all musikken på denne debut-cd-en, legger ikke skjul på at han har henta stor inspirasjon fra Arild Andersen og Jan Garbarek og deres måte å hente fram norsk folkemusikk på og ta det med inn i sine personlige uttrykk på 80- og 90-tallet. Hvorfor kunne ikke han ta for seg skotsk folkemusikk på et mer eller liknende vis?

Som sagt så gjort og McCreadie har brukt en rekke utgangspunkt fra den vakre skotske folkemusikken og fusjonert den med et melodisk, moderne jazzuttrykk og dermed skapt noe som han er ganske så aleine om - såvidt jeg veit i alle fall. «Turas» er det gæliske ordet for reise og det er akkurat det trioen gjør: de tar oss med på en musikalsk rundtur i hjemlandet sitt og til steder som har betydd mye for han og som dermed har inspirert McCreadie til å skrive akkurat disse låtene.

Vi kan ikke gjøre annet enn å takke for turen og håpe på at vi blir invitert med på neste utflukt også - dette har nemlig vært ei svært så hyggelig og varm reise.

