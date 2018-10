Ærlige herrer og flott gjest

Honest John, det vil si ideologisk fører på sett og vis Klaus Ellerhusen Holm på altsaksofon og klarinett, Ola Høyer på bass, Kim Johannesen på gitar og banjo, Ole-Henrik Moe på fiolin, som etter denne innspillinga har blitt erstatta av akkordeonisten Kalle Moberg, og Erik Nylander på trommer og trommemaskin, er i seg sjøl et mer enn unikt nok kollektiv. Når de så i dette tilfellet har fått gjestebesøk av den nederlandske tenorsaksofonisten, klarinettisten og shakuhachi-spilleren Ab Baars, så har musikken fått minst én ekstra dimensjon.

Honest John har helt siden mitt første møte med bandet for fire år siden, befunnet seg i et landskap der inspirasjonskilder som Anthony Braxton, nederlandsk frijazz, kammermusikk og folkemusikk har satt hverandre stevne på et helt spesielt vis. Det var åpenbart helt fra bandets første skive «Canarie» og fikk en ytterligere bekreftelse gjennom fjorårets debut på det portugisiske selskapet Clean Feed Records, «International Breakthrough».

Med liveinnspillinga «Treem», gjort på Nasjonal Jazzscene Victoria for to år siden, tar kvintetten et nytt steg. De har invitert med seg den langt framskredne nederlandske friimprovisatøren Ab Baars og det gir musikken og uttrykket ei ny stemme bokstavelig talt.

Tre låter skrevet av Ellerhusen Holm, to av Baars, mens de resterende tre er kollektivt unnfanga. Jovisst er det luftig, åpent og fritt, men det er hele tida en indre struktur i uttrykket til Honest John som har fulgt dem siden «Canarie». Her er det seks musikanter med vidåpne ører som setter hverandre stevne og som intuitivt vet når de skal holde munn og når de har noe å melde. Her føres det med andre ord eleverte samtaler basert på en rekke felles og egne referanser og det har ført til en viktig og flott tredjerunde fra Honest John.

Den høyst spesielle instrumenteringa, spesielt med banjo og fiolin, gjør sitt til at uttrykket til Honest John sjølsagt er noe helt for seg sjøl, noe det musikalske fundamentet også definitivt bidrar til.

