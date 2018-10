Så inderlig, så sterkt

Det var vel ikke alle som så eller hørte for seg at vokalisten Ingrid Olavaog pianisten Andreas Ulvo skulle dukke opp med et univers bestående av coverlåter. Derfor er det ekstra hyggelig og flott at de gjør det - spesielt når de gjør det så personlig, flott og annerledes som de gjør det her.

De to har jobba sammen i flere år og sakte, men sikkert vokste det frem et ønske om å gjøre et duoprosjekt sammen. Referansene til Ingrid Olava, som heter Brænd Eriksen også, og Ulvo er mange og hører hjemme over et stort spekter. Pop og rock er Ingrid Olavas spesiale og det de fleste forbinder henne med, mens Ulvo er en langt framskreden jazzmusikant med tydelige spor av både klassisk musikk og rock i uttrykket sitt.

Med fasit i hånd, eller i ørene, så er denne konstellasjonen så åpenbar at det er nesten utrolig at de ikke har tatt steget ut i det fri tidligere. Piano/vokal-duoer har jo ei lang historie spesielt i jazzverdenen og vi med norske røtter har jo en referanse med «Fairytales» - et intet mindre enn legendarisk album som Radka Toneff skapte sammen med Steve Dobrogosz like før hun gikk bort i 1982.

Innlandet har absolutt ikke gått i «Fairytales»-fella - de har ikke gjort forsøk på å skap en musikalsk slektning. De har derimot laga noe helt eget basert på sine egne forutsetninger og ditto referanser og det har endt opp som et smykke av ei plate.

Repertoaret er både overraskende og spennende: Totos «Africa» har aldri - ALDRI - blitt tolka på dette inderlige viset, og blir fulgt av Amy Winehouse-låta «Back to Black», tradlåta «Shenandoah», Paul Simons «Kathy´s Song», originallåta «Susann», Oscar Danielsons «Besvärjelse (Vi kommer älska dig då)», Arnulf Øverlands tekst «Om kvelden» til en en folkemelodi, Mary Chapin Caerpenters «Why Walk When You Can Fly» og festen avsluttes med standardlåta «Moon River».

Dette helt spesielle «settet» har de to satt sine voldsomt personlige bumerker på og det er en inderlighet, en personlighet og en styrke i det Innlandet gir oss som løfter dette visittkortet helt opp blant de store piano-vokal albumene - uansett sted og tid.

