Sakte og varmt

Egentlig har det blitt slik etter at Susanna nå har gitt oss et dusin album at vi ikke blir overraska over at vi blir overraska. Det skjer nemlig hver eneste gang og det er det som gjør det så spennende å åpne enhver ny pakke fra henne.

Susanna (39), med brødrene Christian og Fredrik og søskenbarnet David, må nesten tilhøre en av kongerikets aller mest musikalske familier. I tillegg til å være usedvanlig dyktige alle sammen så har de det til felles at de også har noe helt unikt å by på. At den ene har inspirert den andre og så videre er sjølsagt ikke utenkelig - resultatene er uansett av helt spesiell karakter hele tida.

Her inviterer Susanna, med den vakre, insisterende og djupt personlige stemma, oss til et møte med ti "coverlåter" henta både fra den store amerikanske sangskatten og fra engelske folkemelodier. Når det hele blir bundet sammen og avslutta med Lou Reeds klassiker "Perfect Day" så forteller det oss om et spenn i tilnærmingsmåten som er sjelden og som faktisk kun Susanna kunne ha unnfanga.

Det er et alvor og en inderlighet i foredraget til Susanna som fører til at man blir sittende ytterst på stolen med ørene svært godt skjerpa for ikke å gå glipp av en eneste detalj. Her er alt nemlig like viktig og uunnværlig.

Susanna har garantert brukt mye tid på å finne fram til de riktige sangene for å løfte fram de store eksistensielle spørsmåla og samtidig gi budskapet den varmen og den skjønnheten det fortjener.

Med sin stemme, som kan minne litt om Joni Mitchell i sin ekthet og sin evne til å fortelle historier, og med det perfekte, originale og empatiske tonefølget fra Ida Løvli Hidle på akkordeon, sveitsiske Giovanna Pessi på barokkharpe og Tuva Livsdatter Syvertsen på fele, hardingfele og vokal, blir dette et musikalsk visittkort av det usedvanlig sjeldne slaget. Susannas kalimbaspill skal heller ikke glemmes på noen som helst måte. Sterkt, nydelig, og igjen, overraskende, men samtidig ikke.

Giovanna Pessi, Tuva Livsdatter Syvertsen, Susanna og Ida Løvli Hidle - en helt spesiell kvartett. Foto: Anne Valeur