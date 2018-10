Stadig flere unge nordiske jazztalent har fått øre og øyne opp for jazzlinja i Trondheim og det som skjer der. De søker seg dit, de utvikler seg der og de kommer ut i den andre enden som søkende, spennende artister. Signe Krunderup Emmeluth (26) fra Odense hører så avgjort hjemme i den kategorien.

Med sin kvartett Emmeluth´s Amoeba platedebuterer hun under eget navn og hun gjør det på et fritt, spennende og originalt vis. Emmeluth har skrevet alle de ti komposisjonene med et herlig, luftig og melodisk tonespråk som har mye fri eller løs rytmikk knytta til seg.

Når hun så har henta inn tre særdeles empatiske, lyttende og kreative sjeler i pianisten Christian Balvig, gitaristen Karl Bjorå og trommeslageren Ole Mofjell - et bassløst samfunn med andre ord - så har hun funnet sjelsfrender som skaper musikk i form og farger, slik Emmeluth ser musikk for seg.

Det hevdes det er en dansende flyt i uttrykket til Emmeluth´s Amoeba. Det er lett å bli med på den tankegangen - musikken beveger seg i sin egen flytsone der de fire utfyller og utfordrer hverandre uten stans. Definitivt et herlig alternativ til Skal vi danse!

