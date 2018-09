Skjerp alle sanser

Det er så hinsides hyggelig å bli utsatt for nye navn og nye uttrykk - hvis de har noe å by på vel og merke. Det har på alle slags vis Helga Guren og Guren Salong.

Jeg har lest meg til at Helga Guren er en profilert skuespiller på Rogaland Teater i Stavanger. Hvis hun er like bra og uttrykksfull på de skrå bredder som vokalist så er hun enkelt og greit intet mindre enn veldig bra. Dette korte møtet med henne og Guren Salong, et slags musikerkollektiv som har bestått av opptil 15 musikanter siden unnfangelsen i 2013, er nemlig av typen som umiddelbart tar bolig og sørger for at man blir der værende.

Vi snakker her om en EP bestående av tre låter som varer i knappe 12 minutter. Lengre tid trenger faktisk ikke Guren Salong for å fortelle oss at de fortjener et langt liv i landet og denne teaseren bortimot roper på en forlengelse og en oppfølger.

Både musikk og tekster er skrevet Guren og tangentist Anders Brunvær Hauge og vi befinner oss i et sofistikert poplandskap med innslag av både prog, jazz og en del andre herligheter. Dette blir dandert på best mulig vis av noen av Stavanger-regionens beste musikanter, blant annet med teatersjef Arne Nøst på sopransaksofon og fløyte.

Først og fremst er det likevel Gurens fantastiske, uttrykksfulle, dynamiske og klokkeklare stemme, som uten anstrengelse strekker seg over tre oktaver, som sørger for at "Animale" blir en stor opplevelse. Hvordan musikk-Norge har greid å unngå og oppdage dette spesielle talentet er bortimot en gåte. Herved er beskjeden gitt: skjerp ørene og alle andre sanser. Helga Guren og Gurens Salong har noe spesielt å fare med.

"Animale" finnes både som cd og lp - med hver sin farge på coveret.

