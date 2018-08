Sola skinner

Gitarist Thomas T. Dahl, bassist - både med og uten strøm - Mats Eilertsen og trommeslager Olavi Louhivuori fra Finland har jobba sammen i flere konstellasjoner opp gjennom åra. Veien frem til denne trioen ga seg dermed på et vis sjøl - i alle fall låter det helt «korrekt» at de jobber videre frem mot seg sjøl.

SkyDive Trio fortalte allerede med debuten sin, "Sun Moee", at vi hadde med et kollektiv - med utmerkede individualister - å gjøre som kunne gi oss noe helt eget. Nå har vi jo blitt noe så uforskamma bortskjemt her på berget når det gjelder høykvalitets jazzmusikk at vi ikke blir overraska over det lenger - uansett er det like gledelig hver eneste gang.

Nok en gang har alle tre bidratt som komponister og nok en gang tar de oss med til vakre, melodiske, ofte rocka landskap som det er uhyre vakkert og herlig å oppholde seg i. Sjøl om SkyDive Trio på alle mulige måter er et kollektiv, så blir jeg i stadig større grad begeistra for den inderlige, varme og personlige stemma i gitaren til Thomas T. Dahl. Gi den mannen mye mer oppmerksomhet enn han har fått - han hører hjemme helt der oppe.

Når det gjelder Eilertsen og Louhivuori så har jeg sagt og skrevet mye tidligere - og jeg står ved alt. Her møter jeg elbassisten Eilertsen for første gang og at den gamle hardrockeren fikser det også, overrasker i alle fall ikke meg. De to herrene er en grunnbase som alle kunne ha ønska å ha i bånn og som fargeleggere.

SkyDive Trio forteller oss igjen at de har noe helt eget på hjertet: det er tøft, varmt, melodisk, søkende og hele tida høyst personlig.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.