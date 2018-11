Still going strong

Alder ingen hindring heter det fra tid til annen og 78 år unge Candi Staton er et flott eksempel på at det stemmer. Her viser hun seg frem i ei mer funky utgave enn på år og dag.

Helt siden 1953 har Candi Staton vært en del av showbusiness. Hun har overlevd trender, kriger og fem ektemenn, og sikkert mye annet, men den flotte stemma og overbevisningen i det hun gjør og synger er minst like sterk nå som noen gang tidligere.

I stemma og uttrykket til Staton er det store doser blues, soul, funk, rhythm and blues og ikke minst gospel. I alle disse grenselandene har hun bevegd seg mer eller mindre sømløst i rundt 60 år og det er der vi finner henne fortsatt. Candi Staton er nemlig dette soundet og veldig lite tyder på at hun kommer til å flytte bort derfra.

Sammen med to av sine sønner på henholdsvis bass og trommer, et ellers supertight komp og ei feit blåserekke fra tid til annen, gir Staton oss ti låter som kanskje er mer uptempo og groovy enn på svært lenge. Hun påstår sjøl at dette er ei skive med glad musikk som spør om å bli dansa til. Mon det - uansett er det tøft, funky og så Candi Staton som vel tenkelig og nok et bevis på at alder kun er et tall - i alle fall i dette tilfellet.

