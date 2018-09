Stille, vakkert og ettertenksomt

Etter de to første skivene droppa like godt Inger Marie etternavnet som artist. Muligens gjorde det alt lettere i for eksempel Sør-Korea der hun virkelig har fått et stort publikum. Musikken derimot er så tilgjengelig at den ikke trenger verken for- eller etternavn.

Arendal kommune må være begunstiga med verdens mest uttrykksfulle og musikalske miljøterapeut. Har jeg skjønt det riktig så har nemlig Inger Marie fortsatt sin straightjobb å gå til når hun ikke synger et eller annet sted på kloden. Det til tross for at hun har utgitt fem skiver siden 2004 som alle har fått strålende mottakelse og som har gjort henne til stjerne - spesielt i Sør-Korea.

Nå har det gått sju år siden hun ga oss sitt seineste livstegn, «For You». Det var altså på høy tid at hun ga oss en ny tilstandsrapport og herligere melding enn «Feels Liek Home» er det nesten ikke mulig å be om.

Med sin varme og inderlige stemme og sin tålmodige og ekte måte å formidle en tekst og et budskap på, så tar Inger Marie oss med til steder det er godt å være og som samtidig krever oss som lyttere.

Produsent og trompeter Per Willy Aaserud skal ha all mulig ære for at dette har blitt så vakkert, så inderlig og så modig - her blir vi nemlig tatt med inn i én type stemning og der blir vi værende. Og det er så godt og fint å være der - der det er rom, tid og luft.

Med et repertoar som inneholder alt fra tittellåta til Randy Newman til den sakteste versjonen av («Sittin´ on) The Dock of the Bay» så langt, Creedenceklassikeren «Long as I Can See the Light», noen flotte originallåter, ABBAs «When All Is Said and Done» og «Med ögon känsliga för grönt» - på strålende svensk må vite - inviterer Inger Marie oss inn i seinsommeren og tidlighøsten på et vis som gjør at både høst og vinter skal være mulig å komme seg gjennom og vel så det.

De som tror at det skader med tonefølge fra folk som Rasmus Solem på tangenter, Sung Su Kim på bass, Jarle Vespestad på trommer, Bendik Hofseth på saksofon og Hallgrim Bratberg på gitar, tar faktisk feil. De har på alle mulige vis skjønt hvor Inger Marie og Aaserud vil med dette visittkortet og er alle med på å løfte det opp til ei lita perle.

