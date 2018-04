Større og større

Hans Mathisen (50) har aldri fått den anerkjennelsen han fortjener. Med disse to visittkortene kommer det nye bekreftelser på hva og hvem han er og det er ikke småtterier.

Mellom 2010 og 2015 blei Mathien bedt om å komponere og arrangere musikk til Sandefjords kirke musikkfestival av en visjonær og modig kar som heter Svein Rustad. Temaene var de fem stadier i et menneskes liv både fysisk og som religiøs tanke: vår, sommer, høst og vinter samt evigheten.

De som bor i den vakre Vestfold-byen hadde garantert stor glede av musikken, men som så ofte med slike bestillingsverk så blir de oppført bare der og da.

Noen skjønte heldigvis at det ikke burde skje i dette tilfellet og sammen med Andreas Bye på trommer og broder Per Mathisen på bass og selveste KORK under ledelse av nok en selveste, Christian Eggen, så inntok de Store Studio to maidager for knappe to år siden og det hele har blitt en strålende manifestasjon av hvilken enorm kapasitet Hans Mathisen er både som komponist, arrangør og gitarist.

Det er ingen stor hemmelighet at Mathisen er en glimrende jazzmusiker, men jeg må innrømme at det nesten var et lite (positivt) sjokk å få høre hvilken kapasitet han er i besittelse av som komponist og arrangør i grenseland mellom jazz, klassisk musikk med fuge- og 12-tone-teknikker og 1400-talls polyfonisk musikk. Alt dette har Hans Mathisen fusjonert på et herlig, vakkert og inderlig vis som forteller oss at han kan "alt".

Som om ikke dette skulle være nok, så dukker Mathisen også opp i en kvintett som går under navnet Swenor Project. Det består nok en gang av broder Per på bass og svenskene Peter Bylin på trommer, Mats Byström på tangenter og ikke minst Robert Nordmark på tenorsaksofon.

Noe forteller meg at Nordmark er en slags bandleder/initiativtaker for dette prosjektet - han har i alle fall skrevet fem av de åtte låtene, mens bass-Per har bidratt med to og Byström med en.

Her blir vi servert uforfalska fusionmusikk med solid trøkk fra første til siste takt - her er det aldri tvil om hvor eneren er for å si det slik. Vi blir møtt av fem meget dyktige musikanter som tydeligvis stortrives i hverandres selskap.

Dette er ikke musikk som byr på de store overraskelsene, men for de mange der ute som trives med jazz ned solide doser rock, soul og funk i seg, så er det mye å glede seg over på "The Stockholm Sessions".

Hans Mathisen Orchestral Works Curling Legs/Musikkoperatørene