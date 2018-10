Svensk ekthet

Bengt Berger har med sitt plateselskap Country & Eastern tatt på seg en viktig del av ansvaret for å videreføre både jazz og folkemusikk fra en rekke verdenshjørner. Det har han gjort på et strålende vis og med «Hjeltamôs» får vi herlig påfyll og en påminnelse om hvor flott og viktig denne delen av svensk folkemusikk er.

Jeg bryter gjerne sammen og tilstår at min kunnskap om svensk folkemusikk står noe tilbake å ønske. Gjennom min jazzinteresse har jeg likevel fått med meg hvor viktig denne tradisjonen har vært og er for nesten alt av musikk som har kommet ut av Sverige - uansett sjanger. Benny Andersson er en av dem har vært sentral i å løfte fram spelemannstradisjonen og når Bengt Berger gir ut musikk, ja da lytter man.

Felespilleren Per Gudmundson og trekkspilleren Bengan Janson henter sin inspirasjon fra både jazz, verdensmusikk og klassisk musikk. De har lært mye av Björn Ståbi, som denne plata er tilegna. De har åpenbart lært mye av mange andre også - her blir vi nemlig presentert for 17 polsker, marsjer, valser og annet tradisjonsstoff fra Rättvik, Orsa og dalstrøka innafor som gjennom disse tolkningene får et nytt og viktig liv.

«Hjeltamôs» er god, viktig og ærlig musikk spilt av ekte og særdeles dyktige spelemenn. De gjør en viktig jobb og det gjør også Bengt Berger som gir ut dette tidløse materialet.

