Tøff melding!

For noen måneder siden vant Bjørn Marius Hegge Spellemannprisen med sin debutskive. Som Erlend Olderskog Albertsen så kommer han også fra Stjørdalen.

Det som har skjedd i norsk jazz siden de fire store, det vil si Andersen. Christensen, Garbarek og Rypdal, la lista for rundt 50 år siden, kan gjerne sammenliknes med det svenske tennismiraklet. Først kom Björn Borg og inntok verdenstoppen, så kom mange andre. Slik har det vært i norsk jazz også og nivået på et sensasjonelt høyt antall musikanter har vært og er skyhøyt.

Bassist, komponist og bandleder Erlend Olderskog Albertsen (30) har studert både på jazzlinja i Trondheim og på Musikkhøgskolen i Oslo. Han spiller i band som Filosofer og Akmee og han debuterer under eget navn med «RødssalG nEEn GlassdøR» - del tittelen på midta så skjønner du hvor dette bærer hen.

Sammen med sine samtidige Nils Andreas Granseth på trombone - et nytt og spennende navn for meg som også var med Maria Schneider i Molde, Kjetil Jerve på piano, Martin Myhre Olsen på altsaksofon, Erik Kimestad Pedersen på trompet og Andreas Mannila Wildhagen på trommer, tar Olderskog Albertsen oss med inn i et spennende og usedvanlig univers - et uhyre personlig sådan.

Landskapene vi blir invitert inn i er både sammensatte og vidtfavnende. Noe av musikken er ganske så straight, mens andre deler er åpne og frie og alle de involverte har skjønt hvor Olderskog Albertsen vil. om det spriker i alle retninger? På ingen måte - de to «verdenene» utfyller hverandre på et eksemplarisk vis og når så bandet er befolka med solister i det ypperste sjiktet - Myhre Olsen blei for sikkerhets skyld henta til Praha av en Chick Corea her om dagen - så har dette blitt en flott bekfreftelse på at bassismen både i Stjørdalen og Norge fortsatt befinner seg på et meget høyt nivå.

