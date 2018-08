Tilbake til framtida

Holland og Parker spilte mye sammen i England før Holland fikk beskjed av Miles Davis om å komme seg over fjorden til USA. De møttes rundt 1967 og nå mente de det var på tide å plukke opp tråden igjen. En veldig god idé skulle det vise seg.

Siden slutten av 60-tallet har både Holland og Parker markert seg kraftig, men i hvert sitt musikalske univers. Etter bidragene Holland hadde i Chick Coreas Circle-band, så har det blitt relativt lite frijazz på Holland. Parker derimot har i manges ører vært den store frijazzsaksofonisten og innovatøren de seineste 50 åra.

De to har holdt kontakten sjøl om de har vært bosatt på hvert sitt kontinent. Etter en prat mellom de to dukka ideen opp hos begge: de ville ta opp noen duo-improvisasjoner og satte av noen dager i studio i mai i fjor.

De to dagene nærmet seg og Holland fikk en tanke om å utvide prosjektet. Han hadde nylig hørt musikk av og med trommeslageren og perkusjonisten Ches Smith og, sjøl om de aldri hadde jobba sammen før, hørte han noe der som han gjerne ville sjekke ut. Parker var lutter øre og enig i utvidelsen. Den ene ideen tok den andre og Holland ville også jobbe mer med tangentisten Craig Taborn som han hadde møtt i bandet Prism. Holland ønska å jobbe mer med han i en friere setting og her var muligheten. Begge både ville og kunne og dermed var det bare å trykke på knappen.

De to dagene har ført til godt og vel to timer med musikk. Holland har skrevet ei låt og Smith to mens de resterende 20 er frie improvisasjoner. De fire møtes i alt fra kvartett via trio til alle mulige slags duokombinasjoner.

Det er mye som oppleves som interessant her: både at Holland oppsøker åpnere landskap enn vanlig og at Parker tydeligvis trives i mer strukturerte settinger enn det han er vant til. I tillegg er det herlig å bli deltaker i en setting som oppstod der og da og der de fire utfordrer både hverandre og oss fullstendig uten sikkerhetsnett. Jovisst er det frijazz, men mye mer nedpå og "melodisk" enn det vi forbinder med for eksempel Peter Brötzmann & Co.

Det er herlig å oppleve at gigantene Dave Holland og Evan Parker fortsatt er like nysgjerrige, like sultne og like kreative som de var for 50 år siden.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.